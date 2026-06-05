＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ初日◇4日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞2005年大会覇者でレギュラーツアー通算8勝・細川和彦の長男・和広が、23年「関西オープン」以来となる、自身2度目のレギュラーツアーに出場している。初めて挑む難コースで、6バーディ・7ボギーの「71」。1オーバー・36位タイで初日を終えた。【写真】やはり親子！長男のデビュー戦に目尻を下