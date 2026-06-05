＜ヨネックスレディス事前情報◇4日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞シーズンを通して唯一の地元大会で初優勝を目指すのが、新潟県田上町出身の泉田琴菜だ。初めてシード選手として臨む今季は予選落ちが1回だけと安定している一方、トップ10入りはなしと歯がゆい試合が続いている。過去2年は予選落ちと相性は決して良くないが、今年こそ地元を盛り上げるプレーを誓った。【前夜祭フォト】吉田鈴が