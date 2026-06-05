＜メモリアル・トーナメント 初日◇4日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は、第1ラウンドが終了した。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖日本勢は松山英樹と久常涼が出場。大会初出場の久常は7番パー5でイーグルを奪うなど、1イーグル・2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」で初日を終