【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,561.93 △874.86（6/4）NASDAQ：26,830.96 ▼23.02（6/4） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。中東情勢をめぐり、引き続き米国とイランおよびイスラエルとレバノンの間の停戦について進展が期待されるも膠着状態となっています。ダウ平均は299ドル高の50,986ドルで取引を開始し、寄付きがこの日の安値となりました。その後は上昇基調が続