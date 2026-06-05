ZARDトリビュートプロジェクトのSARD UNDERGROUNDの公式サイトが4日、更新され、ボーカル神野友亜の体調不良により翌5日の福岡、6日の熊本の全国ツアー2公演を中止すると発表した。現在は、「振替公演を調整中」とした上で「やむを得ず中止となる可能性もございます」と補足している。SARD UNDERGROUNDは、ZARD所属のレコード会社「ビーイング」のレッスン生でZARDのカバーをしていた女性4人組によるバンドとして19年にデビュー。2