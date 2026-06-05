元乃木坂46で俳優の与田祐希が、5月29日に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00〜27:00)にゲスト出演。グループ在籍時に、体重の増加が原因で衣装が破れてしまった出来事を振り返った。与田祐希○「衣装さんが泣きそうになってました」バナナマンの設楽統とのトークでは、梅澤美波の卒業コンサートの話題に。与田は「最終日、『きょう帰って何食べるの？』って聞いたらラーメンって言って