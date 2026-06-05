プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優の本田望結さん（22）の22歳の誕生日を祝福し、2ショットなどを披露した。「この1年は氷上でよく会えました！」本田真凜さんは「望結ハッピーバースデー22歳」と誕生日を祝福した。つづけて、「この1年は氷上でよく会えました！」と振り返り、「ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト40回くらいになる日々の練習に演技のコ