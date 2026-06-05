インパクトに効果的な二点吊り子のメリットとは 右手はスライドして使われるべきであることを知る 二点吊り子の四角形で振るキープレフトにおけるメリットのひとつに、テコの原理も使用できることがあります。 ご存知のように、テコには「支点」「力点」「作用点」の３つが存在します。スイングでテコの原理を使うといった場合にとてもややこしいのは、スイングのパートによってこの３つのポジションが目まぐる