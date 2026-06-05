費用はなんと億単位！？ 登録までの果てしない道のり 世界遺産に登録するには、「10の登録基準」にひとつ以上該当し、真正性や完全性などの条件を満たし、国内法に基づく保護・管理体制が整っている必要があります。どんなに素晴らしい遺産でも、保護の仕組みが脆弱だったり、都市開発や大気汚染などによる劣化の恐れが大きければ、登録は難しくなります。そうした意味では、世界遺産は「選ばれること」以上に、「守り続けるこ