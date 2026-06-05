女性ホルモンは2種類ある 役割が異なるエストロゲンとプロゲステロン 女性の体には役割が異なる２つの女性ホルモンが分泌されています。その１つが「エストロゲン（卵胞ホルモン）」。美と若さを保つ女性ホルモンとして知られ、女性らしい体形、みずみずしくハリのある肌、艶やかな髪をつくるホルモンです。それ以外にも骨密度を保ち、動脈硬化を防ぐなど、骨と血管の健康を維持する役割も果たします。 もう１つの女性ホ