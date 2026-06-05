日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2872（+33.5+1.18%） ホンダ1490（-14.5-0.96%） 三菱ＵＦＪ3209（+40+1.26%） みずほＦＧ7833（+188+2.46%） 三井住友ＦＧ6289（+160+2.61%） 東京海上7017（+77+1.11%） ＮＴＴ147（+0.1+0.07%） ＫＤＤＩ2648（+4.5+0.17%） ソフトバンク213（-0.9-0.42%） 伊藤忠1858（+3.5+0