【本日の見通し】中東情勢を探る展開、米雇用統計にも注意 イスラエルとレバノンの停戦合意に加え、米国とイランの和平協議が最終段階との報道もあって、中東情勢への注目が高まる動きとなっている。ただ、米国とイランに関しては、合意が近いとの報道が何度か出たものの交渉が進まない局面もあったことから警戒感がくすぶっており、状況を見極めようというムードが強まっている。週末の事態の進展を警戒して、様