東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.02高値160.08安値159.61 160.67ハイブレイク 160.37抵抗2 160.20抵抗1 159.90ピボット 159.73支持1 159.43支持2 159.26ローブレイク ユーロドル 終値1.1611高値1.1645安値1.1595 1.1689ハイブレイク 1.1667抵抗2 1.1639抵抗1 1.1617ピボット 1.1589支持1 1.1567支持2 1.1539ロ&#12