「Soundcore Liberty 5 Pro Max」 アンカー・ジャパンが5月27日に発売した新完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore Liberty 5 Pro シリーズ」。ブランド史上最高のノイズキャンセリング性能と進化した音響体験、さらに充電ケースにAIボイスレコーダー機能を備えるなど“全部盛り”なモデルを1週間使って、その“プロっぷり”を味わった。 Soundcore Liberty 5 Pro シリーズは、「Soundc