サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に向けてメキシコ・モンテレイで合宿中の日本代表は4日（日本時間5日）に練習を行った。主将のMF遠藤航（33＝リバプール）は前日の合宿初日に続いて不在だった。日本協会の山本昌邦技術委員長は遠藤について「別メニューで調整中」と明かした上で「回復途中でリバウンドもあるので、それを調整している」と説明した。遠藤は合宿初日の3日（日本時間4日）は一人だけ練習場に姿を見せず、ホ