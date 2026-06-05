NBA2025－26シーズンが、まもなく幕を閉じる。試合がなくなる虚無感は、錯綜するトレードのうわさがいくらか埋めてくれる。とはいえ、この夏に限っては、多くの視線がただ一点に注がれているはずだ。そう、レブロン・ジェームズの去就である。 米紙『サンフランシスコ・スタンダード』のティム・カワカミ記者は、長らくうわさされてきたレブロンのゴールデンステイト・ウォリアӦ