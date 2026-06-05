４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円０２銭前後と前日と比べて５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円８０銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安だった。 米国務省は米東部時間３日夜、レバノンとイスラエルが停戦で合意したと発表。中東情勢を巡る懸念が和らぐなか、米原油先物相場が下落するとともに米長期金利が低下し、つれてドル