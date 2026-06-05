５日の東京株式市場で、日経平均株価は一進一退か。６万７０００円台での値固めの展開が想定される。前日の欧州市場で主要国の株価指数は総じて堅調。米国市場で主要株価３指数は高安まちまちとなり、ＮＹダウとＳ＆Ｐ５００種株価指数は上昇した一方、ナスダック総合株価指数は小幅に続落した。４日に決算を発表したブロードコム＜AVGO＞が急落したことを受け、他の半導体株も売られる格好となり、フィラデルフィア半導体