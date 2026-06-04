ダイエットをしても、顔だけはスッキリしない、という声を多く聞きます。それだけ「顔痩せ」は難しいということなのかもしれません。ですが、小顔効果をもたらす施術はたくさんあり、自分に合った方法を見つけることが大切です。そこで今回は小顔整形に悩む人に多い原因について、美容外科医の沼澤先生（SEA CLINIC 院長）に伺いました。 編集部 「顔が大きい」という悩みにはどんな原因がありますか？ 沼澤先生 顔が大