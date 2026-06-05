5.18民主化運動記念日当日に「タンク（戦車）デー」イベントを予告して物議を醸した韓国スターバックスの先月のクレジットカード・デビットカード決済推定金額が、前月より13億円以上減少したことがわかった。【写真】スタバを“飲んだだけ”で炎上した韓国アイドル6月4日、AIテック企業「IGAWorks」の「モバイルインデックス」によると、スターバックスの5月のクレジットカード・デビットカード決済推定金額が1211億9000万ウォン