きのう午後、山形県山形県寒河江市のラ・フランス畑で、ラ・フランスの摘果作業をしていた高齢の男性が地面に転落し大けがをする労災事故がありました。 男性はおよそ１．８メートル下に転落したということです。 警察によりますと、きのう午後１時１０分ごろ、寒河江市西根のラ・フランス畑で、作業員の７８歳の男性が脚立に乗りラ・フランスの摘果作業をしていたところ、バランスを崩し脚立ごと倒れ、１．８メート