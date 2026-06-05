【山形市発】「やまがたAI部」の発起人の1人として、いち早く高校生にAI学習の機会を提供してきた佐藤先生。すでに「やってみる」段階から「社会に役立てる」段階へとシフトした、昨今のAIの進化には目を見張る。実際、学生の豊かな発想が、AIを駆使して社会課題の解決につながりつつある。一方で、プログラマーや教師の大部分の仕事はAIが担うようになりそうだ。必要な人数は激減するかもしれない。それでも「人がやるべき仕事、