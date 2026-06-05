マックスは、日本記念日協会によって、6月6日を「もこもこエコ石けんの日」として認定登録されたことを発表した。●記念日にあわせ、楽天市場公式ショップでセールを開催「もこもこエコ石けんの日」は、毎日の暮らしの中で使われる石けんの価値をあらためて見直すことを通じて、環境に配慮した行動を身近なところから始めるきっかけをつくるべく制定されている。固形石けんは、一般的なシャンプー、ボディーソープ、ハンドソ