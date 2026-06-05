食後に強い眠気を感じると、「血糖値が急に上がったせい」と考える人は少なくない。昼食後に仕事の集中力が落ちると、なおさらそう思いたくなるものだ。ところが、この「定番の説明」には、実はまだはっきりしない点がある。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、昼間の眠気に効くヒントを紹介する。実はエビデンスが弱い「血糖値と眠