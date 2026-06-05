41歳6カ月の岸孝之（楽天）が今季初勝利を狙い阪神戦のマウンドに上がる。交流戦は通算26勝21敗。勝てば、石川雅規（ヤ）29勝、涌井秀章（中）28勝に次ぎ和田毅（ソ）に並ぶ歴代3位タイの27勝目となる。岸の最後の勝利は昨年8月26日ソフトバンク戦。41歳6カ月での先発勝利なら自身が昨年記録した40歳8カ月の球団最年長記録も更新することになる。阪神戦の通算成績は2勝1敗で防御率も0・90と好相性。楽天移籍後は17年と22年の交