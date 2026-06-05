阪神は甲子園で楽天と3連戦を行う。同カードは23年6月8日から7連敗中で、阪神の交流戦の同一カード連敗では単独ワースト記録となっている。先発は今季4完封を含む無傷の6勝と絶好調の高橋。阪神投手の開幕7連勝なら10年能見の8連勝以来16年ぶり。今季はここまで8試合すべてビジターでの登板だが、初お目見えの甲子園ではどうか。なお高橋の楽天戦は19年6月20日の甲子園で6回2/3を3失点（自責1）で負け投手になって以来7年ぶ