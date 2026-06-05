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― ダウは874ドル高と年初来高値を更新、ユナイテッドヘルス などヘルスケアが牽引 ― ＮＹダウ 51561.93 ( +874.86 ) Ｓ＆Ｐ500 7584.31 ( +30.63 ) ＮＡＳＤＡＱ 26830.96 ( -23.02 ) 米10年債利回り4.478 ( -0.020 ) ＮＹ(WTI)原油 93.04 ( -2.98 ) ＮＹ金 4505.0 ( +38.1 ) ＶＩＸ指数15.40 ( -0.66 ) シカゴ日経225先物 (円建て)67775 ( +