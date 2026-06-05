◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）甲子園球場内にアメリカのロックバンド、ミスター・ビッグのバラード『ToBeWithYou』が流れていた。記者席の横、男性ファン2人の話し声が聞こえてきた。「これ、負けた時に流れる曲やな」「そうそう、もう覚えてしもうたわ」ネット裏に陣取る常連客か。敗戦時の歌が耳についていた。何しろ、セ・パ交流戦に入り、甲子園で5戦全敗である。この夜は力負けだった。西武