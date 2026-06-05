台湾メディアの自由時報は4日、中国人が沖縄県などの島を購入したことで安全保障への懸念が高まる中、日本政府が所有者不明の無人島の国有化を検討していると報じた。記事は、「日本政府が全国約1万3400の無人島について、所有権の実態を全面的に調査する方針を決定した」と報道。背景として「近年、中国人による日本の無人島購入が相次いで報じられ、国家安全保障上の懸念が高まっていることがある」と指摘した。その上で、「日本