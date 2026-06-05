“狭小×2歳児がいても整うくらし”をテーマに便利な暮らしの工夫を公開している、たま（@tama_kurashi_）さんが5日までに自身のインスタグラムを更新。「吸盤フック」を活用してカバンの定位置を作るアイデアを紹介した。【画像】狭くてもOK！かばん収納のアイデア（一覧）たまさんは「床置き卒業した！つい床に置いてしまうカバンやリュックそろそろ娘も自分のカバンを持つようになるから、カバンの住所を決めたよ！」とコメ