元モーニング娘。のメンバーでタレント・歌手の後藤真希（40）が4日放送のフジテレビ音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）に出演。変わらないビジュアルやパワフルな歌声が視聴者の反響を呼んでいる。【写真】“ざっくり”スカートにネットも騒然…浜野謙太と笑みを浮かべる後藤真希この日後藤は、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の主題歌「おーへい」を在日ファンクの浜