はとバスが公式インスタグラムを更新。「絶景満喫！」とした富士山の特集を紹介した。【画像】「絶景満喫！」はとバス、富士山満喫のツアー（1日のスケジュール）たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「今回は【絶景満喫！富士山特集5選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするお