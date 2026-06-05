占いやペット整体まで「数回ハグしてキスしただけ」男はそう言って、容疑を否定しているという──。５月27日、千葉県警柏署に不同意性交等の容疑で逮捕されたのは、自称・整体師の山口達也容疑者（57）だ。「山口容疑者は今年３月、千葉県柏市内にある自身が経営する整体所で、施術に訪れた40代の女性に対して性的暴行を加えた疑いが持たれています。事件から10日後に女性が警察に相談して発覚しました」（全国紙社会部記者）５月