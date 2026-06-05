突然の冷え込みで「上着を持ってくればよかった」と後悔したり、持ってきても使わず荷物になったり……という経験がある人は多いはず。そんなときにピッタリの優秀アイテムを【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 持ち運びに便利なパーカーを今回はピックアップ。バッグに忍ばせておきたくなる優秀アイテムの魅力をレポートします。ぜひ売り切れる前にチェックして。 撥水加工が施されたポケッタブルパ&