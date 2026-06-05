「自然が一番」「都会の人間は弱いのよ」が口ぐせの義母。その発言を聞くたびに、都会生活の私は肩身が狭かったけど、ひょんな出来事で義母の態度が一変！？筆者の友人E子が実際に体験した出来事をご紹介します。 義母「都会にいると弱くなるのよ」 義実家へ帰省すると、ちょっぴり憂鬱なのが、家庭菜園が趣味の姑に、毎回畑に連れて行かれること。 私は虫が苦手で、土いじりも不得意。軍手をはめて慣れない手つきで手