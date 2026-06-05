映画製作者のルッソ兄弟によると、マーベル最新作「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」で、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の「フェーズ0に回帰する」という。 【写真】ラブラブ感がすさまじいロバート・ダウニー・Jr． 日本で12月18日から公開が予定されている新作で、再びメガホンを握っているルッソ兄弟は、父にロバート・ダウニー・シニア監督、