テレビせとうちの小野桃果アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。「早島・倉敷花ござまつり」に参加をすることを伝え、高校時代に有名映画監督からもらったメッセージを公開した。 【写真】プラカードには学校名全国大会に挑む制服ネクタイ姿 小野アナは「8年ぶりにかるたします！」と題し、岡山県で27、28日に開催されるイベントに参加することを報告。「6月28日(日) 早島・倉敷花ござまつり