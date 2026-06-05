JRAの矢作芳人調教師（栗東）が4日、大阪・なんばグランド花月で行われたお笑いと競馬が融合した特別公演「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』～チーム矢作がやってくる！～」に、矢作厩舎に所属する弟子の坂井瑠星、古川奈穂の両騎手と一緒にゲストとして初出演した。 【写真】舞台でずっこける矢作芳人調教師ら 本公演は、競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ち