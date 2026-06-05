ヴォルフスブルクFW塩貝健人の去就に脚光ドイツ・ブンデスリーガのヴォルフスブルクに所属する日本代表FW塩貝健人は、来季に向けたチームの新たな変革のなかに身を置くことになりそうだ。ドイツ誌「キッカー」が報じている。同メディアは、新シーズンに向けて新指揮官が決定したしたチームの補強動向を伝えるなかで「新しい監督の意見がまもなく反映される」と言及し、新体制での前線の編成について触れた。クラブは現地時間6