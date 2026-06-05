ラツィオが冨安、鎌田の獲得を検討かイタリア1部ラツィオは移籍市場での資金を節約するため、今夏はフリートランスファーの選手リストに注目する可能性が高い。イタリアのラツィオ専門メディア「ラツィオニュース」が報じている。新指揮官に就任濃厚なジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が求める補強へ向けて、過去にチームに在籍した日本代表MF鎌田大地やDF冨安健洋が補強候補として再び脚光を浴びる可能性がある。クリスタル・