キム・ミンジェは残留、伊藤は移籍の噂ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝は、今夏の移籍市場で注目を集める存在になるかもしれない。イタリアメディア「TUTTOmercatoWEB」が現報じている。今後の去就について現地メディアも「市場に出るだろう」と注目を寄せている。今シーズンの伊藤は、負傷の影響もありすべてのコンペティションを合わせてもわずか23試合の出場にとどまっている。チーム内での厳