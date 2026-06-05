ChatGPTやGeminiといったAIはまるで人間のようなやり取りが可能であり、日々の相談相手や話し相手としてAIを活用する人もいます。新たに、フランスの金融・保険グループのアクサと市場調査企業のIPSOSが発表したレポートで、なんと63％もの人々が心理的なサポートを求めてAIを利用していることが報告されました。Mind Health Report 2026.pdf(PDFファイル)https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/ah6dqAeQX7-eWiOH_axa_mi