マリナーズは４日（日本時間５日）、会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が８月７日（同８日）にシアトルで行われる球団イベントの本塁打競争に参加することを発表した。球団創設５０年の記念として行われる同イベント。同日の本拠地・レイズ戦の試合後に行われる予定で、球団ＯＢのケン・グリフィー氏がコミッショナーを務め、多くの球団ＯＢらが参加する見込みとなっている。２チームに分かれて、チーム