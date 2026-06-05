5月末に公表された国勢調査の速報で、衆院選における「1票の格差」が2倍超となった小選挙区が39にのぼった。福岡、茨城、宮城などで人口が少ない選挙区に比べ1票の格差が2倍を超える小選挙区があるため、衆院選挙区画定審議会（区割り審）は3日、区割り見直しに関する初会合を開いた。 関連記事：100年前から同じやり方の国勢調査、マイナンバー制度があるのに必要なのか これに戦々恐々としているのが、区割り見直しの