ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領に公開書簡を送り、戦争終結に向けた首脳レベルでの和平交渉を呼びかけました。ゼレンスキー大統領は4日、ウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン大統領に宛てた書簡を公表しました。その中で、ゼレンスキー氏はロシア軍の損失は増大し、プーチン氏への国民の忠誠心は失われつつあると指摘。「ウクライナは永続的な戦争を望まない。ロシア人の多くもこれに賛同する