人気レースクイーンの有栖未桜（32）が5日までに自身のインスタグラムを更新。狼コスプレを披露した。「食費かかるけどよろしくなっっ」とつづり、狼コスプレしているショットをアップ。ハッシュタグで「クリアストーン」「コスプレ」「狼コスプレ」「racequeen」「レースアンバサダー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「みおち可愛すぎる〜」「はーい、たくさん食べていいよー」「素敵です」「めちゃお人形さんみた