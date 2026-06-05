1992年に誕生して以来、世界中のファンを熱狂させ続ける伝説的格闘ゲームシリーズ「モータルコンバット」。その実写映画化作品として世界的ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021年）に続く最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が6月5日に日本公開される。【動画】真田広之らキャスト陣がガチバトルを熱く語る特別映像本作は5月8日の全米公開後、初日に前作比約2倍の興行収入を記録するロケットスタートを