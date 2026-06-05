ギリシャとの親善試合でゴールを決めたスウェーデンのニルソン＝4日、ストックホルム（TTNEWSAGENCY提供、AP＝共同）【ソルナ（スウェーデン）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグF組第3戦で日本と対戦するスウェーデンは4日、スウェーデンのソルナでギリシャと国際親善試合を行い、2―2で引き分けた。W杯前最後の試合で、0―1の後半にヨケレス（アーセナル）がFKを決めて同点とした。その後、