TBSラジオの名物深夜帯番組「JUNK」（月〜金曜深夜1時）が4日、公式Xを更新。体調不良で休養中のお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（54）がパーソナリティーを務める「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）の代役ゲストをきしたかの高野正成（37）と発表した。この発表に対し「コンビで呼んであげて欲しかった」「ラジオでもキレ芸出るかな」「高野がギャーギャー騒ぐ姿が目に浮かぶw」などと書き込まれていた