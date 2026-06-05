プレミアリーグのトッテナムがDFの獲得を検討している。『The Athletic』によると、ターゲットは同リーグのブライトンでプレイするオランダ代表のヤン・ポール・ファン・ヘッケ。すでにオファーを提出したが、ブライトンの評価額を満たすことができず。拒否されたが、交渉は継続中だ。『the Telegraph』によると、ブライトンのファン・ヘッケの評価額は7000万ポンド、日本円にして約150億円。25歳のファン・ヘッケとブライトンの契